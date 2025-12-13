Путин в Индии
Регион
13 декабря, 11:32

На юге Украины остановилось движение поездов после мощного удара ВС РФ

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Одесской области большинство поездов задерживаются с отправлением, а некоторые рейсы отменены после масштабного удара ВС РФ по энергообъектам на юге Украины. Сейчас на линии выпущены резервные тепловозы, работающие автономно на дизеле. Об этом сообщили в пресс-службе Украинкой железной дороги.

«Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры на Одесчине, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы», – сказано в тексте. В самой Одессе главный вокзал запитан от резервного генератора и продолжает работать в обычном режиме.

Появилось апокалиптическое фото Одессы после первого удара «Кинжалами» с МиГ-31
Появилось апокалиптическое фото Одессы после первого удара «Кинжалами» с МиГ-31

Как ранее писали украинские источники, воздушная атака Армии РФ, произошедшая 12 — 13 декабря, стала самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии. В Сети появились кадры из Одессы, где от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

