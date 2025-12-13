На юге Украины остановилось движение поездов после мощного удара ВС РФ

В Одесской области большинство поездов задерживаются с отправлением, а некоторые рейсы отменены после масштабного удара ВС РФ по энергообъектам на юге Украины. Сейчас на линии выпущены резервные тепловозы, работающие автономно на дизеле. Об этом сообщили в пресс-службе Украинкой железной дороги.

«Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры на Одесчине, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы», – сказано в тексте. В самой Одессе главный вокзал запитан от резервного генератора и продолжает работать в обычном режиме.