Вооружённые силы Украины (ВСУ) часто наносят удары по приграничным регионам России именно в праздничные периоды. Об этом «Газете.ru» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, такие действия ВСУ направлены на то, чтобы сделать атаки более неожиданными и разрушительными.

Кнутов отметил, что цели украинских военных — не только военные, но и психологические. Атаки по гражданским объектам, считает он, должны вызвать недовольство среди населения и склонить людей к поддержке любых мирных соглашений.

«Этот вопрос можно решить только одним путём — создать блокировочную зону», — заявил эксперт.

Он пояснил, что линию боевого соприкосновения нужно отодвинуть от российской границы вглубь Харьковской области примерно на 100 километров. По мнению Кнутова, задача сложная, но выполнимая.

Другой военный эксперт Василий Дандыкин призвал быть настороже из-за пакостей Киева перед новогодними праздниками. По его словам, ВСУ могут готовить массированный налёт БПЛА в указанный период.