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Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 11:16

Запорожская АЭС может стать ключевым предметом переговоров РФ и США, заявил политолог

Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Запорожская АЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Запорожская атомная электростанция может стать центральным элементом будущих переговоров между Россией и США. Такой прогноз в аналитическом комментарии для «Царьграда» дал доктор политических наук Андрей Пинчук, ссылаясь на недавнее закрытое обсуждение темы с участием президента России. Эксперт пояснил, что сложная инфраструктура станции, часть которой остаётся под контролем Украины, делает её уникальной зоной для потенциальных компромиссов. По его мнению, американскую сторону привлекает в первую очередь экономическая выгода.

«США видят в ней не идеологию, а бизнес-возможность. Майнинг криптовалют упоминается неслучайно: это самый простой способ запустить проекты без прокладки новой инфраструктуры», — отметил Пинчук.

Пинчук уверен, что станция никогда не вернётся под полный контроль Киева. Он считает, что ЗАЭС войдёт в основу будущих договорённостей, и в этом сомневаться не приходится. Для России же АЭС является стратегическим рычагом давления и одной из немногих тем, где можно начать предметный разговор с Вашингтоном.

Путин заявил, что США заинтересованы в майнинге на Запорожской АЭС
Путин заявил, что США заинтересованы в майнинге на Запорожской АЭС

Ранее Зеленский озвучил предложение о передаче Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под совместное управление Украины и США. Согласно его заявлению, роль России в работе самой мощной АЭС Европы останется ограниченной. Российская сторона не исключает возможности временной передачи объекта, его аренды или совместной эксплуатации, рассматривая это как инструмент развития партнёрства с США. Однако вопрос о полном отчуждении собственности не подлежит обсуждению.

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Александра Мышляева
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