«В панике даже броню не надел»: Боец СВО под обстрелами ВСУ спас брата-близнеца и восьмерых сослуживцев

Боец специальной военной операции Илья Рыжиков под обстрелами ВСУ бросился спасать раненого брата-близнеца и вывез с поля боя ещё несколько сослуживцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Боец СВО вытащил брата-близнеца и сослуживцев с поля боя под обстрелами ВСУ. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

«Когда Максима «затрёхсотило», сел на квадроцикл. Ни броню в панике не надел, ничего, ни каску, ни рации с собой не взял. За мной успели только сопровождающего послать», — рассказал Илья Рыжиков.

Братья-близнецы Илья и Максим Рыжиковы, служащие в 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, отправились на специальную военную операцию после того, как атаки украинских дронов затронули российские регионы, в том числе и местность, близкую к дому одного из них. Оба заключили контракты с Министерством обороны. В ходе одного из боевых выездов Илья проявил исключительное мужество: когда автомобиль, в котором находился его брат, подорвался на вражеском боеприпасе, он лично эвакуировал раненого Максима. Более того, на квадроцикле, без брони и каски, Илья преодолел около 20 километров за 22 минуты, вывезя с поля боя ещё восемь сослуживцев.

Ранее сообщалось, что иркутский боец с позывным Стойджер рассказал о случаях, когда детская игрушка его сына дважды спасала ему жизнь на передовой. Военнослужащий Олег уже четыре раза побывал на фронте. Он вспоминал критический момент в районе Часового Яра, когда вражеский беспилотник-камикадзе сбросил боеприпас, который раздробил ему ногу.