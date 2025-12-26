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Опубликовано 26 декабря 2025, 12:50

«Ждёт выборов»: Военный эксперт раскрыл гнусные способы Зеленского затянуть конфликт

Военэксперт Живов: Зеленский использует ситуацию в США для затягивания конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский использует политическую неопределённость в США, чтобы затягивать военный конфликт. Такое заявление в эфире радио «Комсомольская правда» сделал военный эксперт Алексей Живов.

По его мнению, главарь киевского режима изображает готовность к мирному диалогу, чтобы в итоге обвинить в срыве переговоров российскую сторону. Эксперт обратил внимание, что недавно принятый в Вашингтоне оборонительный бюджет фактически ограничил планы Дональда Трампа.

«Конгресс принудил Трампа оставить достаточно крупную группировку США в Европе, а помощь Киеву — финансами, оружием и разведданными — продолжается», — сказал Живов kp.ru.

Он считает, что ключевой целью Киева и его сторонников в Брюсселе станут предстоящие выборы в Конгресс США. В случае поражения республиканцев они попытаются вернуть Вашингтон к полномасштабному участию в конфликте. Таким образом, по мнению эксперта, украинская сторона рассчитывает выиграть время и дождаться более благоприятной для себя политической конъюнктуры в США.

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Напомним, ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для важных переговоров. Бывший комик впоследствии подтвердил эти сведения, отметив потенциально значимые последствия предстоящего события. Встреча запланирована на 28 декабря.

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Александра Мышляева
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