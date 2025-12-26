«Ждёт выборов»: Военный эксперт раскрыл гнусные способы Зеленского затянуть конфликт
Военэксперт Живов: Зеленский использует ситуацию в США для затягивания конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский использует политическую неопределённость в США, чтобы затягивать военный конфликт. Такое заявление в эфире радио «Комсомольская правда» сделал военный эксперт Алексей Живов.
По его мнению, главарь киевского режима изображает готовность к мирному диалогу, чтобы в итоге обвинить в срыве переговоров российскую сторону. Эксперт обратил внимание, что недавно принятый в Вашингтоне оборонительный бюджет фактически ограничил планы Дональда Трампа.
«Конгресс принудил Трампа оставить достаточно крупную группировку США в Европе, а помощь Киеву — финансами, оружием и разведданными — продолжается», — сказал Живов kp.ru.
Он считает, что ключевой целью Киева и его сторонников в Брюсселе станут предстоящие выборы в Конгресс США. В случае поражения республиканцев они попытаются вернуть Вашингтон к полномасштабному участию в конфликте. Таким образом, по мнению эксперта, украинская сторона рассчитывает выиграть время и дождаться более благоприятной для себя политической конъюнктуры в США.
Напомним, ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для важных переговоров. Бывший комик впоследствии подтвердил эти сведения, отметив потенциально значимые последствия предстоящего события. Встреча запланирована на 28 декабря.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.