Мирный план Зеленского, предусматривающий определенную численность украинской армии, несет в себе сигнал о неизбежности дальнейшей войны с Россией. Об этом пишет Steigan.

«Серьёзную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооружённые силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны», — говорится в публикации.

Как отмечает обозреватель, этот пункт превращает план Зеленского в некий манёвр, а не в настоящую дорогу к миру.

Первоначальный мирный план США, насчитывавший 28 пунктов, был значительно сокращён и переработан после консультаций в Женеве с украинской и европейской сторонами. В Москве выразили обеспокоенность положениями обновлённого документа, который был охарактеризован как спорный. Владимир Путин, комментируя ситуацию в декабре, заявил о готовности России к переговорам при условии решения коренных проблем конфликта, но отметил отсутствие подобной готовности у Киева.