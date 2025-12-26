Один пункт в «мирном» плане Зеленского раскрыл его истинные намерения: Вечно воевать с Россией
Steigan: Пункт о численности ВСУ в плане Зеленского говорит о постоянной войне с РФ
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Мирный план Зеленского, предусматривающий определенную численность украинской армии, несет в себе сигнал о неизбежности дальнейшей войны с Россией. Об этом пишет Steigan.
«Серьёзную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооружённые силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны», — говорится в публикации.
Как отмечает обозреватель, этот пункт превращает план Зеленского в некий манёвр, а не в настоящую дорогу к миру.
Первоначальный мирный план США, насчитывавший 28 пунктов, был значительно сокращён и переработан после консультаций в Женеве с украинской и европейской сторонами. В Москве выразили обеспокоенность положениями обновлённого документа, который был охарактеризован как спорный. Владимир Путин, комментируя ситуацию в декабре, заявил о готовности России к переговорам при условии решения коренных проблем конфликта, но отметил отсутствие подобной готовности у Киева.
На днях Владимир Зеленский представил «мирный» план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ охватывает широкий круг вопросов — от безопасности и территориальной целостности до экономики и гуманитарной сферы. Ключевыми положениями плана являются подтверждение суверенитета Украины и заключение договора о ненападении с Россией. Эксперты сравнили план Зеленского с анекдотом о курице за $1000. На Западе тоже не в восторге от документа — в США его не поддержат. Россия, по данным СМИ, считает план Зеленского лишь отправной точкой для переговоров.
Напомним, ранее на Западе сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для важных переговоров. Позднее экс-комик подтвердил данную информацию и заявил, что данное событие может многое изменить. Встреча состоится 28 октября.
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