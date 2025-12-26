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Опубликовано 26 декабря 2025, 10:46

Один пункт в «мирном» плане Зеленского раскрыл его истинные намерения: Вечно воевать с Россией

Steigan: Пункт о численности ВСУ в плане Зеленского говорит о постоянной войне с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Zn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Zn

Мирный план Зеленского, предусматривающий определенную численность украинской армии, несет в себе сигнал о неизбежности дальнейшей войны с Россией. Об этом пишет Steigan.

«Серьёзную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооружённые силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны», — говорится в публикации.

Как отмечает обозреватель, этот пункт превращает план Зеленского в некий манёвр, а не в настоящую дорогу к миру.

Первоначальный мирный план США, насчитывавший 28 пунктов, был значительно сокращён и переработан после консультаций в Женеве с украинской и европейской сторонами. В Москве выразили обеспокоенность положениями обновлённого документа, который был охарактеризован как спорный. Владимир Путин, комментируя ситуацию в декабре, заявил о готовности России к переговорам при условии решения коренных проблем конфликта, но отметил отсутствие подобной готовности у Киева.

На днях Владимир Зеленский представил «мирный» план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ охватывает широкий круг вопросов — от безопасности и территориальной целостности до экономики и гуманитарной сферы. Ключевыми положениями плана являются подтверждение суверенитета Украины и заключение договора о ненападении с Россией. Эксперты сравнили план Зеленского с анекдотом о курице за $1000. На Западе тоже не в восторге от документа — в США его не поддержат. Россия, по данным СМИ, считает план Зеленского лишь отправной точкой для переговоров.

Kyiv Post: Наиболее сложные вопросы по конфликту на Украине остаются без ответа
Kyiv Post: Наиболее сложные вопросы по конфликту на Украине остаются без ответа

Напомним, ранее на Западе сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для важных переговоров. Позднее экс-комик подтвердил данную информацию и заявил, что данное событие может многое изменить. Встреча состоится 28 октября.

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Мария Любицкая
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