Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на поддержку США по его плану урегулирования конфликта с Россией из 20 пунктов, так как преимущество на стороне Армии РФ, заявил немецкий политолог Стефан Фрелих в интервью телеканалу Die Welt.

«Американцы больше не партнёры [для Украины]. Они позиционируют себя как нейтральных посредников, но таковыми не являются. На Украину оказывается давление, на Россию — нет», — отметил эксперт, добавив, что не видит движений в сторону давления на Москву.

Фрелих также подчеркнул, что комментарий спецпосланника президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который высоко оценил переговоры с США в Майами, подтверждает, что американская сторона не оказывала давления на Россию с целью заставить её принять план Зеленского.

Переговоры по урегулированию ситуации в Украине состоялись 20 и 21 декабря в Майами. В них участвовали спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. 24 декабря Зеленский представил план из 20 пунктов, который там обсуждался. По данным Bloomberg, российская сторона рассматривает этот план лишь как возможную отправную точку для диалога, отмечая, что в нём отсутствуют положения, ключевые для Москвы.