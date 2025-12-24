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Опубликовано 24 декабря 2025, 19:10

Раскрыто отношение Москвы к озвученному Зеленским мирному плану

Bloomberg: Россия считает план Зеленского лишь отправной точкой для переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Согласно информации агентства Bloomberg, российская сторона рассматривает совместный мирный план Украины и США из 20 пунктов лишь как отправную точку для возможных переговоров. По мнению Москвы, в документе отсутствуют ключевые для неё положения. Как передаёт издание со ссылкой на осведомлённый источник, в Кремле готовы изучить предложенный документ, но считают его неполным.

«Хотя Россия и считает текущий документ довольно типичным для Украины планом, она изучит его со всей серьёзностью», — приводит Bloomberg слова собеседника.

Основные претензии касаются отсутствия гарантий безопасности для России, вопросов статуса Украины, её военного потенциала, статуса русского языка, а также механизмов снятия санкций. Без чётких ответов на эти пункты план, по мнению Москвы, не может стать основой для реальных переговоров.

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Ранее Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ охватывает широкий круг вопросов — от безопасности и территориальной целостности до экономики и гуманитарной сферы. Ключевыми положениями плана являются подтверждение суверенитета Украины и заключение договора о ненападении с Россией.

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Александра Мышляева
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