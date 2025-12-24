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Опубликовано 24 декабря 2025, 17:10

Зеленский сделал шаг на пути к компромиссу с Россией и допустил отвод войск из Донбасса

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Полная версия мирного плана Зеленского содержит новый, ранее неизвестный пункт о возможном выводе Вооружённых сил страны из Донбасса. Об этом сообщает газета Le Monde.

Согласно расширенной версии документа, решение о выводе войск может быть принято Верховной Радой Украины, что позволит избежать проведения референдума на этих территориях. После этого там предполагается создать «свободную экономическую зону».

Однако, как отмечают журналисты, формулировки в плане остаются крайне расплывчатыми. Непонятно, когда именно должен произойти вывод войск, какие именно «международные силы» будут размещены на линии фронта и кто будет контролировать демилитаризованную зону в будущем. Также остаётся вопрос, является ли этот документ позицией Киева или уже согласован с США.

Le Monde опубликовала расширенную версию озвученного Зеленским мирного плана
Le Monde опубликовала расширенную версию озвученного Зеленским мирного плана

Ранее Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ затрагивает широкий спектр тем, включая вопросы безопасности и территориальной целостности, а также экономические и гуманитарные аспекты. Основными пунктами плана являются гарантии суверенитета Украины и подписание с Россией соглашения о ненападении.

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Александра Мышляева
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