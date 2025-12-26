Kyiv Post: Наиболее сложные вопросы по конфликту на Украине остаются без ответа

Большинство наиболее трудных вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине, остаются без ответа. Об этом пишет украинская газета Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.

«Но самые сложные вопросы... по большей части всё ещё не решены», — приводит газета слова неназванного чиновника.

При этом, как передаёт источник, западные наблюдатели «заинтригованы» текущими дискуссиями.