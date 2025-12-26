«Маскируют, но бесполезно»: Стало известно, как удары по Одесской области губят логистику ВСУ
Аналитик Леонков: Армия РФ планомерно обескровливает ВСУ, уничтожая логистику
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные целенаправленно наносят удары по военной и логистической инфраструктуре Украины, чтобы обескровить её армию. Такое заявление в программе «Мы в курсе» на канале «Царьград» сделал военный аналитик Алексей Леонков. Он пояснил, что приоритетными целями являются объекты, обеспечивающие сопротивление ВСУ на передовой и их снабжение.
«Приоритетными целями для ударов ВС России являются те, которые обеспечивают сопротивление ВСУ на линии боевого соприкосновения. То есть это всё, что касается военной инфраструктуры, а также энергообъекты, которые питают эту инфраструктуру электроэнергией», — отметил эксперт. К ним также относятся железные дороги, портовые узлы и другие коммуникации.
Леонков добавил, что, несмотря на попытки Украины маскировать маршруты, удары, например, по мостам в Одесской области, существенно удлинили её логистические цепочки из Румынии. Работа ещё не закончена, существуют ещё логистические маршруты, — подчеркнул аналитик. По его словам, российские войска выявляют места сосредоточения военной помощи и наносят по ним удары, планомерно ослабляя возможности противника.
Напомним, в последние несколько недель объекты энергетической инфраструктуры в Одессе несут огромный урон. Из-за отключений света местные жители даже устраивали забастовки. Помимо этого, авария в городской энергосети была признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.