Российские военные целенаправленно наносят удары по военной и логистической инфраструктуре Украины, чтобы обескровить её армию. Такое заявление в программе «Мы в курсе» на канале «Царьград» сделал военный аналитик Алексей Леонков. Он пояснил, что приоритетными целями являются объекты, обеспечивающие сопротивление ВСУ на передовой и их снабжение.

«Приоритетными целями для ударов ВС России являются те, которые обеспечивают сопротивление ВСУ на линии боевого соприкосновения. То есть это всё, что касается военной инфраструктуры, а также энергообъекты, которые питают эту инфраструктуру электроэнергией», — отметил эксперт. К ним также относятся железные дороги, портовые узлы и другие коммуникации.

Леонков добавил, что, несмотря на попытки Украины маскировать маршруты, удары, например, по мостам в Одесской области, существенно удлинили её логистические цепочки из Румынии. Работа ещё не закончена, существуют ещё логистические маршруты, — подчеркнул аналитик. По его словам, российские войска выявляют места сосредоточения военной помощи и наносят по ним удары, планомерно ослабляя возможности противника.