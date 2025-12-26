Идея официальной отправки военных из стран Евросоюза на Украину является абсолютно неприемлемой. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА «Новости».

«Официальная отправка даже одного подразделения солдат стран НАТО на Украину неприемлемо», — сказал Белик.

Он полагает, что такая риторика выдаёт тревогу в среде европейских политиков, приходящих к пониманию нежелания Вашингтона напрямую участвовать в украинском конфликте.

Депутат добавил, что ряд европейских чиновников, заинтересованных в эскалации, сейчас пытаются сорвать переговорный процесс. Он выразил уверенность, что Россия расценит введение любых так называемых миротворцев на Украину как прямую угрозу, назвав авторов таких идей либо наивными людьми, либо продуманными врагами России.

Напомним, ранее лидер крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер выступил с инициативой направить немецких военнослужащих на Украину под флагом Евросоюза. Европа, как он считает, должна взять на себя «ответственную роль» в обеспечении безопасности страны. Вебер также заявлял, что хотел бы видеть европейских солдат, которые вместе с украинской стороной будут обеспечивать мир.