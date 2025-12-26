ПВО России отбила налёт 24 украинских дронов над Крымом и Чёрным морем

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за четыре часа отразили массированный налёт украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ 26 декабря, в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени были уничтожены 24 БПЛА самолётного типа.

Над Крымом дежурные средства ПВО сбили 14 аппаратов. Ещё 10 беспилотников были ликвидированы над акваторией Чёрного моря перед приближением к побережью.

Напомним, в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов, пытавших атаковать российские регионы. Больше всего беспилотников — 34 — было сбито над Волгоградской областью.