Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что мирный план по урегулированию конфликта готов на 90%. Его слова передаёт агентство «РБК-Украина».

По его словам, 20-пунктный документ, над которым работали переговорные группы, находится на завершающей стадии проработки. Зеленский подчеркнул, что для Киева важно довести текст до 100% готовности, и что проекты некоторых соглашений уже подготовлены. При этом ряд принципиальных вопросов, прежде всего касающихся гарантий безопасности для Украины, требует обсуждения на высшем уровне, которое запланировано на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Повестка переговоров во Флориде, согласно заявлению Зеленского, будет включать не только гарантии безопасности, но и проект двустороннего экономического соглашения. Вместе с тем будет фигурировать территориальный вопрос, а также судьба Запорожской атомной электростанции. Бывший комик отметил, что окончательное мирное урегулирование невозможно без участия России, однако параллельно может быть подписано отдельное соглашение между Украиной и США.

Ранее стало известно, что мирный план Владимира Зеленского, предполагающий сохранение многотысячной украинской армии, свидетельствует о подготовке к дальнейшему продолжению конфликта с Россией. Предложение сохранить вооружённые силы в составе 800 тысяч военнослужащих несовместимо с логикой мирного урегулирования и указывает на намерение вести длительные боевые действия.