Погибших при атаке ВСУ волонтёров из Дагестана представят к наградам

Погибшие при выполнении гуманитарной миссии — доставке груза военнослужащим специальной военной операции — дагестанцы будут удостоены государственных наград. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на заседании антитеррористической комиссии, о чём сообщает пресс-служба его администрации.

В Дагестане представят к наградам погибших при доставке гумгруза для бойцов СВО. Видео © Telegram / Администрация Главы РД

На заседании участники выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и почтили их память минутой молчания. Глава региона подчеркнул, что все процедуры по увековечиванию памяти должны быть неукоснительно выполнены. Сергей Меликов также отметил необходимость обеспечить каждой семье всестороннюю поддержку, включая как моральную, так и материальную помощь.

Им поручено обеспечить семьям погибших выплаты в полном объёме, наравне с теми, что предусмотрены для семей погибших военнослужащих. В республике для них будут действовать все предусмотренные региональные меры поддержки. Власти взяли на себя обязательство сопровождать семьи на всех этапах оформления необходимых документов и выплат.

Напомним, что гуманитарный конвой из Дагестана, направлявшийся к линии соприкосновения, был обстрелян украинскими беспилотниками на приграничных территориях. В результате атаки погибли заместитель главы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое активистов общественной организации «Самооборона». Ещё один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями был доставлен в медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь. Гуманитарная помощь перевозилась двумя грузовиками, один из которых по пути остановился на ремонт. Второй транспорт, «газель» и легковушка, были обстреляны с использованием дронов.