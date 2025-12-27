Стал известен размер материнского капитала в 2026 году

С первого февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий уточнил, что средства можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образовательных программ, помощь детям с инвалидностью, а также на формирование накопительной пенсии родителя после того, как ребёнку исполнится три года.

Ранее стало известно, что в Новгородской области с января 2026 года семьи при рождении первого ребёнка будут получать свыше одного миллиона рублей. С начала 2026 года региональная выплата на первенца вырастет до 350 тысяч рублей, к этому прибавляется федеральный материнский капитал. Власти уточнили, что при назначении выплаты на первенца доход семьи учитывать не будут, тогда как при предоставлении капитала на третьего и последующих детей доход станет одним из условий.