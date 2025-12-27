Добровольцы ВС России готовят рой дронов для ударов по ВСУ

Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского создают «рой дронов» для ударов по Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«К нам поступает большое количество «птичек» (беспилотников. — Прим. Life.ru) разных форматов, разных производителей. Соответственно, постоянно идёт работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве», — сказал командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус.

По его словам, инженеры бригады ежедневно анализируют обстановку на линии боевого соприкосновения и ведут радиоразведку для противодействия системам радиоэлектронной борьбы украинских сил. Они уточняют, какие частоты блокирует противник, и оперативно перенастраивают БПЛА, меняя видеоуправление и систему управления.

Использование роев дронов планируется в рамках операций в интересах группировки «Юг», отмечают в бригаде. Применение таких технологий должно повысить эффективность ударов и снизить риск потерь среди личного состава.