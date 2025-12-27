Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить число бюджетных мест в вузах пропорционально сокращению платных. Об этом пишет ТАСС.

По словам депутата, количество бесплатных мест остаётся практически на прежнем уровне: в текущем учебном году их было 619 тысяч, на следующий планируется 620,5 тысяч. Он отметил, что рост бюджетных мест должен соответствовать уменьшению платных.

Кроме того, Миронов подчеркнул необходимость расширения набора студентов по дефицитным специальностям. По его словам, стране не хватает медиков, педагогов, учёных и инженеров разных направлений. Депутат напомнил, что его партия давно выступает за бесплатное обучение в вузах и колледжах по профессиям, востребованным государством.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предложили освободить студентов от экзаменов во время новогодних каникул. Авторы инициативы считают, что право на отдых должно распространяться и на учащихся. Они предлагают внести прямой законодательный запрет на проведение зачётов и экзаменов в официальные нерабочие дни. Сейчас, как подчёркивают депутаты, проведение сессии в праздники нарушает права учащихся и создаёт неравные условия.