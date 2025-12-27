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Опубликовано 27 декабря 2025, 05:38
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ВСУ потерпели крах двух контратак в районе Вильчи на Харьковщине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские военные не смогли развить наступление в районе населённого пункта Вильча в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Попытки контратак были предприняты подразделениями 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Российские силы нанесли комплексное огневое поражение, что не позволило украинским военным закрепиться на южной окраине населённого пункта. После понесённых потерь подразделения ВСУ были вынуждены отступить на ранее занимаемые позиции.

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Ранее сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили населённый пункт Вильча в Харьковской области. После освобождения села удары наносились по подразделениям ВСУ, отступавшим с занимаемых позиций. Отмечалось, что операторы FPV-дронов с осколочно-фугасными боевыми частями поражали группы украинских военнослужащих.

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Милена Скрипальщикова
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