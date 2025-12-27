Украинские военные не смогли развить наступление в районе населённого пункта Вильча в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Попытки контратак были предприняты подразделениями 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Российские силы нанесли комплексное огневое поражение, что не позволило украинским военным закрепиться на южной окраине населённого пункта. После понесённых потерь подразделения ВСУ были вынуждены отступить на ранее занимаемые позиции.