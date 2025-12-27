В Киеве вновь прогремели взрывы
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В Киеве вновь прозвучали взрывы. Информацию о происшествии оперативно распространили местные медиаресурсы.
По предварительным данным, жители города слышали серию громких хлопков. На данный момент официальные источники и городские власти не предоставили детальной информации о характере инцидента, возможных последствиях или причинах взрывов.
Взрывы слышны в разных районах украинской столицы. По словам очевидцев, в городе произошли масштабные отключения электроэнергии. Воздушную опасность объявили также в районах Киевской области.
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