В Киеве вновь прогремели взрывы

В Киеве вновь прозвучали взрывы. Информацию о происшествии оперативно распространили местные медиаресурсы.

По предварительным данным, жители города слышали серию громких хлопков. На данный момент официальные источники и городские власти не предоставили детальной информации о характере инцидента, возможных последствиях или причинах взрывов.