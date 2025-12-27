В Киеве сообщили о серии взрывов и отключении света
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Жители Киева сообщают, что в субботу рано утром в украинской столице раздались взрывы. Над городом интенсивно работают средства противовоздушной обороны. До этого в Киеве сработали сирены оповещения о воздушной опасности. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Взрывы слышны в разных районах украинской столицы. По словам очевидцев, в городе произошли масштабные отключения электроэнергии. Воздушную опасность объявили также в районах Киевской области.
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