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Опубликовано 27 декабря 2025, 00:45

В Киеве сообщили о серии взрывов и отключении света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Жители Киева сообщают, что в субботу рано утром в украинской столице раздались взрывы. Над городом интенсивно работают средства противовоздушной обороны. До этого в Киеве сработали сирены оповещения о воздушной опасности. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Взрывы слышны в разных районах украинской столицы. По словам очевидцев, в городе произошли масштабные отключения электроэнергии. Воздушную опасность объявили также в районах Киевской области.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения продолжили наступление после освобождения Свято-Покровского. За последние сутки они улучшили позиции к западу от населённого пункта. Сейчас бои идут непосредственно за Резниковку.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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