Силы РФ начали бои за Резниковку ДНР после продвижения у Свято-Покровского

Российские подразделения, развивая успех после освобождения Свято-Покровского, продвинулись дальше и вступили в бой за следующий населённый пункт — Резниковку. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, за несколько последних суток подразделениям РФ удалось улучшить свои позиции к западу от Свято-Покровского. В настоящее время боевые действия идут непосредственно за Резниковку, а российские бойцы развивают наступление в двух направлениях — на северо-запад и юго-запад от этого населённого пункта.

Марочко допустил, что в начале следующей недели силы РФ могут установить полный контроль над Резниковкой. Ранее он отмечал, что освобождение Свято-Покровского, о котором Минобороны сообщило 25 декабря, открывает оперативный простор и создаёт условия для начала боёв за более крупный город — Славянск.