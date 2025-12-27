Воздушно-космические силы России нанесли масштабный удар ракетами «Кинжал» по энергетической инфраструктуре Украины. Как сообщает Минобороны России, он стал ответом на атаки по гражданским объектам на территории РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности с земли, воздуха и моря. В ведомстве особо подчеркнули использование новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал». Целями стали объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

По заявлению Минобороны, «все назначенные объекты поражены» и цели удара достигнуты.

Ранее сообщалось, что разделение украинских сил в Димитрове на территории ДНР положило начало масштабной зачистке. Российские военные, разрезав группировку ВСУ по центру города, начали методичное продвижение и освобождение городских кварталов. Украинские подразделения оказались в ловушке, утратив возможность для организованного отхода.