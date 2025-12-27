Российские войска провели операции, направленные на уничтожение производственных мощностей ударных беспилотников для украинской армии. Кроме того, были поражены места временного пребывания подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 154 районах.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, атаки осуществлялись с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав группировок Вооружённых Сил РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось прорвать глубокоэшелонированную линию обороны, которую ВСУ создавали и модернизировали с 2014 года. Это произошло на Красноармейском и Димитровском направлении. Украинские части, отступая в сторону Днепропетровска, теперь вынуждены занимать позиции в чистом поле.