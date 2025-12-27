ВСУ не ожидали хода штурмовых подразделений группировки ВС РФ «Восток» в Косовцево Запорожской области. Об этом рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Тайфун.

Боец с позывным Лев добавил, что солдаты ВСУ во время штурма наших ребят пили чай.

Напомним, 26 декабря Минобороны подтвердило, что силы группировки «Восток» освободили Косовцево. Село расположено рядом с посёлком городского типа Новониколаевка. Освобождение населённого пункта создало условия для блокирования крупного логистического узла противника. Теперь под угрозой может оказаться снабжение украинских частей в этом районе. По словам бойцов, в ходе боёв за населённый пункт им пришлось отбить атаку целого роя вражеских дронов.