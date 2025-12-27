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Опубликовано 27 декабря 2025, 09:11

«Пили чай»: Появление российских штурмовиков застало врасплох ВСУ в Косовцево

Появление российских штурмовиков застало врасплох ВСУ в Косовцево

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

ВСУ не ожидали хода штурмовых подразделений группировки ВС РФ «Восток» в Косовцево Запорожской области. Об этом рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Тайфун.

«Он [противник] даже не знал, что мы движемся к нему», — признался он в беседе с ТАСС.

Боец с позывным Лев добавил, что солдаты ВСУ во время штурма наших ребят пили чай.

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Напомним, 26 декабря Минобороны подтвердило, что силы группировки «Восток» освободили Косовцево. Село расположено рядом с посёлком городского типа Новониколаевка. Освобождение населённого пункта создало условия для блокирования крупного логистического узла противника. Теперь под угрозой может оказаться снабжение украинских частей в этом районе. По словам бойцов, в ходе боёв за населённый пункт им пришлось отбить атаку целого роя вражеских дронов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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