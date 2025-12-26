Армия России освободила населённый пункт Косовцево в Запорожской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Заслуга в освобождении села принадлежит подразделениям группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и решительными действиями взяли населённый пункт под контроль.

Косовцево расположено близ посёлка городского типа Новониколаевка. По данным на 2001 год, в селе проживало 170 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в результате наступления гвардейцы 37-й мотострелковой бригады, входящие в группировку «Восток», продвинулись на 4 километра в глубину и на 6 километров по фронту. Под контроль взята территория площадью более 23 квадратных километров.

Этот успех создал условия для блокирования крупного логистического узла противника. Теперь под угрозой может оказаться снабжение украинских частей в этом районе.

В боях за Косовцево уничтожено до взвода живой силы ВСУ из состава 110-й мехбригады и 33-го штурмового полка. Также подбиты две бронемашины и сбито пять гексакоптеров типа «Баба-яга».

Активность группировки «Восток» привела к значительным потерям противника за неделю. Украинская армия, по заявлению военного ведомства, лишилась более 1770 военнослужащих на этом участке фронта. Кроме людских потерь, ВСУ потеряли танк, десятки единиц бронетехники, автомобилей, артиллерии и склады с боеприпасами.