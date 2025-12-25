Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск добились этого в результате стремительного наступления.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Свято-Покровское», — говорится в сообщении.

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