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Опубликовано 25 декабря 2025, 09:13

Армия России освободила Свято-Покровское и улучшила позиции

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск добились этого в результате стремительного наступления.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Свято-Покровское», — говорится в сообщении.

Освобождение посёлка позволило улучшить тактическое положение российских войск на данном направлении. Противник понёс значительные потери.

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Наталья Афонина
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