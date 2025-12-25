Армия России освободила Свято-Покровское и улучшила позиции
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Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск добились этого в результате стремительного наступления.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Свято-Покровское», — говорится в сообщении.
Освобождение посёлка позволило улучшить тактическое положение российских войск на данном направлении. Противник понёс значительные потери.
Ранее ВС РФ ударили «Геранью-2» по ключевому мосту через Дунай в Одесской области и вызвали многокилометровые заторы. А в ночь на 21 декабря на юге Одесской области были повреждены объекты портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры. Владимир Зеленский признался, что там ведутся разбирательства с ответственными за работу ПВО.
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