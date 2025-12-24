Эксперт Матвийчук: ВС РФ взяли под контроль все логистические пути к Сумам

Российские войска взяли под контроль все логистические пути к городу Сумы, заявил Life.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также рассказал о других успехах ВС РФ на Сумском направлении.

«Мы перекрыли трассу Сумы – Нежин и полностью её контролируем. Кроме того, мы контролируем направление на Чернигов. Там было проведено несколько операций силами наших специальных подразделений, где мы создали барьерные рубежи, по которым противнику практически невозможно перебрасывать технику и подкрепления», — заявил он.

Также в конце ноября 119-я территориальная бригада ВСУ понесла там огромные потери, и на сегодняшний день Сумы являются «репрессивной зоной» для противника, уточняет эксперт. Матвийчук не исключает, что к концу года будет завершён выход на основные направления движения транспорта и техники, а с началом 2026 года продолжится наступление на создание буферной зоны вблизи Курской области.

Ещё один успех — взятие Северска. После этого у ВС РФ открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск.