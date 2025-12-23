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Опубликовано 23 декабря 2025, 16:09

Генштаб ВСУ признал потерю Северска в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Киевский режим официально подтвердил потерю Северска в ДНР. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Информация о ситуации в населённом пункте Северск. <...> Украинские военнослужащие вышли из населённого пункта», говорится в публикации.

4 человека из 84: Герой России Очир-Горяев рассказал о потерях при взятии Северска
4 человека из 84: Герой России Очир-Горяев рассказал о потерях при взятии Северска

Неделей ранее офицер-разведчик российской группы войск «Юг» сообщал, что подразделения ВСУ отступают из-под Северска, игнорируя приказы командования об удержании обороны. По его словам, уже тогда у группировки противника не было сил для этого и ресурсов — они столкнулись с острым дефицитом боеприпасов и продовольствия из-за нарушенной логистики после ударов российских беспилотников.

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Юрий Лысенко
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