Российские военные прорвали линию обороны ВСУ, созданную в 2014 году

Вооружённым силам РФ удалось прорвать глубокоэшелонированную линию обороны, которую ВСУ создавали и модернизировали с 2014 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, это произошло на Красноармейском и Димитровском направлении. Украинские части, отступая в сторону Днепропетровска, теперь вынуждены занимать позиции в чистом поле. В то же время российские войска закрепляются в освобождённых населённых пунктах, используя для укрытия и маскировки капитальные подвалы зданий.

«Мы в удобных для маскировки и укрытий подвалах, враг — в полевых норах», — констатировал Сладков.

Он подчеркнул, что прорыв этой многолетней линии обороны был закономерным итогом наступления.