Российские военные прорвали линию обороны ВСУ, созданную в 2014 году
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Вооружённым силам РФ удалось прорвать глубокоэшелонированную линию обороны, которую ВСУ создавали и модернизировали с 2014 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Сладков.
По его словам, это произошло на Красноармейском и Димитровском направлении. Украинские части, отступая в сторону Днепропетровска, теперь вынуждены занимать позиции в чистом поле. В то же время российские войска закрепляются в освобождённых населённых пунктах, используя для укрытия и маскировки капитальные подвалы зданий.
«Мы в удобных для маскировки и укрытий подвалах, враг — в полевых норах», — констатировал Сладков.
Он подчеркнул, что прорыв этой многолетней линии обороны был закономерным итогом наступления.
Ранее Life.ru сообщал, что специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского ведут разработку системы «рой дронов», предназначенной для нанесения ударов по позициям Вооружённых сил Украины. Ежедневно проводятся работы по модернизации беспилотных летательных аппаратов для нужд Российской Федерации. Командир технико-эксплуатационной части, известный под позывным Булус, сообщил о скором начале массового применения дронов в составе роя.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.