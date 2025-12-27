Под Калининградом задержали аферистов, укравших более 1 млн рублей у бойцов СВО

В Калининградской области пресечена деятельность преступной группировки, которая под видом помощи в оформлении документов для доверенностей похитила более 1 млн рублей. Среди пострадавших были военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО. Об этом сообщили в СК РФ.

Под Калининградом задержали аферистов, укравших более млн рублей участников СВО. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами СК России по Калининградской области трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

Фигуранты действовали по предварительному сговору, вводя в заблуждение двух мужчин и убеждая их выдать нотариально заверенные доверенности на распоряжение имуществом и денежными выплатами военнослужащих. После получения документов мошенники похитили средства с расчётных счётов на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Двое участников группы задержаны и находятся под стражей, третьему избрана подписка о невыезде. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, выявления других участников и пострадавших.

Ранее сообщалось, что семьи участников СВО стали объектом мошенников. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их доверием и эмоциональным состоянием. Чаще всего преступники звонят, представляясь сотрудниками военкомата или «секретарём Министерства обороны», и уточняют, подавались ли заявления на выплаты или ожидается получение награды, создавая иллюзию официальности и серьёзности разговора.