Главарь киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада усилить давление на Россию после ночных ударов по украинской энергетике. Соответствующее заявление он опубликовал в своём телеграм-канале, сообщив об атаках с применением новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Зеленский утверждает, что Россия якобы ответила на мирные предложения не дипломатией, а ракетами и дронами. Он потребовал от партнёров срочно увеличить поставки систем противовоздушной обороны для Украины, а также призвал их немедленно воспользоваться своими возможностями для «сильных ответных шагов». Бывший комик добавил, что обсудит этот вопрос на предстоящих переговорах с лидерами Европы, Канады и Соединённых Штатов.

Напомним, что ВС РФ нанесли масштабный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны, эта операция стала ответной мерой на атаки по гражданским объектам на территории России. Удары выполнялись ракетами большой дальности с применением наземных, воздушных и морских комплексов. В военном ведомстве особо отметили использование ракет «Кинжал». Целями стали объекты энергетики, работавшие на нужды Вооружённых сил Украины, и предприятия оборонно-промышленного комплекса.