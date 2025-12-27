Стало известно о шоке в НАТО из-за российских ударов по Украине

Массированные удары России по объектам на Украине минувшей ночью вызвали шок среди стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщает европейское издание Politico.

В публикации отмечается, что российские авиаудары оказали сильное воздействие на союзников по альянсу всего за день до запланированной встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, на которой стороны должны были обсудить пересмотренное мирное предложение.

«Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Зеленского с Трампом», — говорится в публикации.

Сегодня, 27 декабря, Министерство обороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Целями атаки стали объекты энергетической инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса страны.

Ранее сообщалось, что в субботу оперативное командование Вооружённых сил Польши объявило о подъёме в воздух дежурных истребителей в ответ на предполагаемую активность России на Украине. Польские военные заявили, что в их воздушном пространстве была замечена военная авиация. В связи с этим истребители были подняты по тревоге, а системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности.