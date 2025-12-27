Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Столица Украины оказалась без электроснабжения из-за масштабной атаки на объекты энергетической системы. По имеющимся данным, удар по инфраструктуре был нанесён с применением беспилотников и ракет.

В Киеве нет света более 12 часов © Threads / lomonosov7858

По информации украинских СМИ, были атакованы Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.

Перебои с электричеством в Киеве продолжаются уже свыше двенадцати часов, что привело к масштабным отключениям света. Работы по восстановлению энергоснабжения города осложнены серьёзными повреждениями на критически важных объектах.