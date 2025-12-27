Боевые действия на Украине не начались бы, если бы украинские власти согласились с позицией России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, находясь на одном из командных пунктов объединённой группировки войск.

«Никаких действий боевых не будет, их бы и не было, если бы нас тогда послушали», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Также глава государства подчеркнул, что Россия пытается завершить войну, начатую именно киевскими властями.