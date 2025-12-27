ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 декабря 2025, 19:49

В «Нафтогазе Украины» сообщили о повреждениях ТЭЦ и предприятия газодобычи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» сообщила о повреждениях ТЭЦ в результате ночных ударов. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

«Бессонная ночь и сложный день. Есть попадания в ТЭЦ Группы Нафтогаз и предприятия, занимающиеся добычей газа. Аварийные бригады уже работают», — говорится в сообщении.

Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре
Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили о том, что в Киеве и области около 500 тысяч абонентов остались без электроснабжения. По данным компании, без света остаются сотни тысяч семей. Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам и делают всё возможное, чтобы вернуть электричество как можно быстрее.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar