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Опубликовано 27 декабря 2025, 21:25

В Харьковской области уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

В Харьковской области ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия». Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«В Харьковской области уничтожена группа намёников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия»: Исак Матеуш Брага (Бразилия), Мелвин Ротгер Пенья Вильямисар (Колумбия), Эрнан Эмилио Падилья Потес (Колумбия), Гарольд Эдуардо Молина Рамирес (Колумбия)», — говорится в сообщении.

Батальон латиноамериканских наёмников сформирован после назначения комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения. В настоящее время иностранных боевиков массово переводят в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины (ВСУ), что привело к увеличению числа ликвидированных наёмников.

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Ранее сообщалось, что остатки колумбийской группировки направлялись на Купянское направление. ВСУ использовали тактику «жабьих прыжков», перемещая малые группы по 10 человек для снижения потерь от артиллерии и авиаударов. Эта тактика ранее применялась при попытке вторжения в Курскую область.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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