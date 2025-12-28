Украинское командование начало массово переводить военнослужащих иностранного легиона в штурмовые подразделения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в российских силовых структурах.

«В настоящий момент боевики иностранного легиона массово переводятся в штурмовики из-за острой нехватки личного состава в ВСУ. Это вызвало большое количество некрологов ликвидированных наёмников», — заявил собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, такая мера вызвана острой нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины из-за значительных потерь на линии фронта. Он связал с этим участившиеся сообщения о гибели иностранных наёмников.