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Регион
Опубликовано 28 декабря 2025, 00:34

ВСУ массово переводят иностранных бойцов в штурмовые подразделения из-за потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Украинское командование начало массово переводить военнослужащих иностранного легиона в штурмовые подразделения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в российских силовых структурах.

«В настоящий момент боевики иностранного легиона массово переводятся в штурмовики из-за острой нехватки личного состава в ВСУ. Это вызвало большое количество некрологов ликвидированных наёмников», — заявил собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, такая мера вызвана острой нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины из-за значительных потерь на линии фронта. Он связал с этим участившиеся сообщения о гибели иностранных наёмников.

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Ранее в Харьковской области была ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия». Также стало известно о побеге ВСУ из города Димитрова в ДНР. Ранее украинские подразделения безуспешно пытались оборудовать в этих зданиях огневые точки для удержания позиций.

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Виталий Приходько
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