Россиянам напомнили об изменении правил получения семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года вступают в силу изменения в программе семейной ипотеки в России. Отныне каждая семья может воспользоваться лишь одним льготным кредитом, при этом оба супруга обязаны быть созаёмщиками. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, корректировка правил вызвана практикой использования льготной ипотеки не по назначению, в том числе для инвестиций. Новые ограничения направлены на то, чтобы поддержка приходилась на семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. Кроме того, если доход супругов не позволяет оформить кредит самостоятельно, проект допускает привлечение третьих лиц.

Особое положение сохраняется для семей с ребёнком-инвалидом, проживающих в населённых пунктах, где не ведётся строительство многоквартирных домов. Для таких случаев допускается приобретение вторичного жилья по ставке не выше шести процентов.

А ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину предложение о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. Предлагается возвращать часть уплаченного НДФЛ для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных семей и студентов, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.