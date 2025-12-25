В России могут ввести льготы на аренду жилья для студентов и пенсионеров

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину предложение о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы Яна Лантратова.

В обращении отмечается, что многие арендаторы, особенно студенты из других городов и семьи с детьми, вынуждены тратить на съём жилья половину своего дохода, после оплаты аренды и коммуналки у них почти не остаётся средств даже на еду. Парламентарии предложили возвращать часть уплаченного НДФЛ для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных семей и студентов, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.

«Собрать деньги на покупку пусть даже небольшой квартиры при таких ценах невозможно, как и нереально платить по ипотеке. С учётом нынешней ключевой ставки ЦБ РФ она тоже превратилась в самую настоящую роскошь, что усугубляет социальное неравенство в обществе», — цитирует Миронова 360.ru.

Ранее партия «Справедливая Россия» направила в правительство законопроект о возврате долгов работающим пенсионерам за восемь лет без индексации выплат. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, речь идёт примерно о 468,5 тысячи рублей, которые недополучил каждый пенсионер.