7 декабря, 03:53

Миронов призвал сформулировать критерии для переезда мигрантов в Россию

Сергей Миронов. Обложка © Life.ru

В России необходимо чётко сформулировать критерии для переезда мигрантов в Россию, иначе существует риск «массового завоза» иностранной рабочей силы. Такое мнение в разговоре с «Газетой.ru» высказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, привлечение талантливых людей — задача актуальная, однако понятие «ценный специалист» давно превратилось в мем из-за того, что большинство мигрантов пригодны лишь для примитивных работ. Лидер партии «Справедливая Россия» призвал в нормативных актах предельно ясно определить, кто именно и на каких условиях нужен РФ, чтобы избежать негативных последствий.

«Нам очень нужны талантливые люди с уникальными опытом и компетенциями», — подчеркнул парламентарий.

Ранее трудовым мигрантам ужесточили правила получения полиса ОМС. Кроме того, с 2027 года в России запустят эксперимент по целевому набору мигрантов.

