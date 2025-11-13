Россия и США
13 ноября, 15:01

Колокольцев поручил усилить контроль за мигрантами в регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поставил задачу по усилению контроля за пребыванием иностранных граждан в российских регионах. Об этом он заявил во время представления новых руководителей территориальных органов ведомства.

«Прибывающие в ваш регион иностранцы не должны находиться там бесконтрольно. Иначе они могут стать причиной возникновения напряжённости в обществе и межнациональных конфликтов», — подчеркнул министр.

Колокольцев сообщил об эффективности проводимой операции «Нелегал» и расширении практики биометрической идентификации при въезде в страну. По его словам, технические средства, включая комплексы видеонаблюдения с распознаванием лиц, не оставляют нарушителям шансов быть вне поля зрения полиции.

В Новосибирской области утвердили запрещённые для мигрантов профессии
Ранее Life.ru писал о законе, который повышает стоимость патентов для трудовых мигрантов. Документ вносит изменения в статью о коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда: в 2026 году значение коэффициента составит 2,9323 против действующего показателя 2,8592 в текущем году. В результате ежемесячная стоимость патента в столице возрастёт с 8,9 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

