В России с 2027 года запустят эксперимент по целевому набору мигрантов

Российские власти намерены с 2027 года апробировать новую модель привлечения иностранной рабочей силы через целевой набор. Соответствующий проект плана, находящийся на стадии согласования, разработан в МВД, сообщает «Коммерсант».

В основу будущей системы будет заложена реестровая модель. Её ключевое отличие заключается в том, что все процедуры, включая необходимые проверки, иностранные граждане будут проходить в своей стране. Это позволит им прибывать в Россию уже к определённому работодателю, исключая этап поиска работы после приезда. По мнению представителей МВД, данная схема даст возможность перевести на неё львиную долю потока зарубежных трудовых мигрантов.

Изначально курирование этого экспериментального проекта было возложено на Министерство труда, однако в процессе подготовки концепции оператором было решено сделать МВД.

Для реализации этой инициативы запланирован ряд подготовительных мероприятий. До мая 2026 года намечена подготовка законопроекта о принципах организованного набора мигрантов, которую МВД осуществит совместно с Минтрудом, ФСБ и ФНС. Позже, к декабрю того же года, Минцифры и МВД должны обеспечить запуск специализированной информационной системы и мобильного приложения. Параллельно до июля нескольким ведомствам, включая Роструд и Росстат, поручено разработать методику опроса для компаний, использующих иностранный труд, а также создать совместно с Минэкономики механизм выявления приоритетных для мигрантов отраслей.

Ранее сообщалось, что по итогам второго этапа операции «Нелегал-2025» в Подмосковье территорию России будут вынуждены покинуть более 4300 иностранных граждан. Как сообщила начальник управления информации ГУ МВД по региону Татьяна Петрова, такое решение было принято судебными органами. Она уточнила, что данная мера в виде административного выдворения стала результатом оперативно-профилактических мероприятий, проходивших в октябре. По словам представителя МВД, их основной задачей являлось выявление нарушений в миграционной сфере.