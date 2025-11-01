Почти 5 тысяч мигрантов выдворят из России после масштабной спецоперации в Подмосковье

Более 4,3 тысячи иностранных граждан будут выдворены из России по итогам второго этапа операции «Нелегал-2025» в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Судебные органы приняли соответствующие решения об административном выдворении в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проходивших с 13 по 22 октября. Основной целью операции являлось выявление преступлений и административных нарушений в миграционной сфере.

«По результатам обоих этапов пресечено 15 705 административных правонарушений», — заявила Петрова.

Она уточнила, что было составлено свыше 10 тысяч протоколов за нарушение режима пребывания в стране и более 2,1 тысячи — за незаконную трудовую деятельность. В отношении работодателей возбудили свыше 1,6 тысячи административных дел за незаконное привлечение иностранцев к работе. Также в рамках операции возбудили 748 уголовных дел, включая 430 дел о фиктивной постановке на учёт и 235 дел о подделке документов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кузбассе, в результате операции «Нелегал-2025», полиция выявила 67 нарушивших миграционное законодательство иностранных граждан, которых депортируют из России, и аннулировала вид на жительство двум иностранцам. Совместные рейды с ФСБ и Росгвардией на рынках, стройплощадках и в местах проживания иностранцев выявили 753 нарушения, на сумму более 3,4 млн рублей штрафов, а также привели к возбуждению 39 уголовных дел, включая дела о фиктивной регистрации и организации нелегальной миграции.