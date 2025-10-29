Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 10:46

В Кузбассе выявили 67 нелегальных мигрантов, их выдворят из РФ

Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса

Полицейские Кузбасса выявили 67 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, и приняли решение об их выдворении за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области по итогам операции «Нелегал-2025».

«За нарушение миграционного законодательства двум иностранным гражданам аннулирован вид на жительство, в отношении 67 иностранцев-нарушителей принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе рейдов сотрудники полиции совместно с ФСБ и Росгвардией проверили рынки, стройплощадки, транспорт и места проживания иностранцев. Всего за время операции выявлено 753 нарушения миграционного законодательства, сумма административных штрафов превысила 3,4 млн рублей.

Кроме того, возбуждено 39 уголовных дел, включая 28 — по статье о фиктивной постановке на учёт иностранцев и 8 — по фактам организации незаконной миграции. Двум иностранным гражданам аннулировали вид на жительство.

Тем временем Министерство труда России планирует существенно увеличить приток зарубежных специалистов в 2026 году. Ведомство предложило повысить квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20%.

