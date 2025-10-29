Из России выдворят 96 нелегальных мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов выявили и привлекли к ответственности 96 иностранных граждан, нелегально работавших на одном из складских комплексов в Подольске. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в результате оперативно-профилактического мероприятия в деревне Коледино были выявлены трудовые мигранты из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки.

По итогам рейда на каждого нарушителя составили 46 протоколов за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (статья 18.8 КоАП РФ) и 96 протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России (статья 18.10 КоАП РФ).

В качестве наказания на каждого мигранта был наложен административный штраф в размере 5 000 рублей, после чего должно последовать принудительное выдворение из страны.

Кроме того, по словам Петровой, в настоящий момент полицейские ведут дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя, который незаконно использовал труд иностранных граждан.

Тем временем Министерство труда России планирует существенно увеличить приток зарубежных специалистов в 2026 году. Ведомство предложило повысить квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20%.