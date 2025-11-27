На Урале ужесточили правила приёма детей мигрантов в детсады

Дети иностранных граждан, проживающих на территории Свердловской области, теперь столкнутся с ужесточенными требованиями при поступлении в дошкольные учреждения. Как пояснила Наталья Сокольская, начальник отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального Министерства образования, для зачисления потребуется предоставить полный комплект документов, аналогичный тому, что необходим для поступления в общеобразовательную школу.

По словам Натальи Сокольской, это изменение стало следствием недавнего федерального постановления. Она сообщила, что получила новый приказ от федерального министерства, который вносит правки в регламент приема на программы дошкольного образования.

Представитель министерства подчеркнула, что речь идёт не о введении каких-либо процедур тестирования. Приём детей иностранных граждан в детские сады будет возможен исключительно при условии предоставления полного пакета документов, который требуется от претендентов на школьное обучение.

Сокольская уточнила, что речь идёт о документах, подтверждающих законное пребывание родителей в Российской Федерации, а также о наличии СНИЛС и других необходимых бумаг. Она добавила, что этот документ, приказ № 609, был зарегистрирован только 13 ноября 2025 года и вступил в силу спустя десять дней после регистрации.

Кстати, с нового учебного года федеральный проект «Разговоры о важном», уже знакомый школьникам, будет апробирован и в группах детских садов по всей России. Программа нацелена на формирование у дошкольников уважения к окружающим и первичного понимания гражданской идентичности.