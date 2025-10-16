«Разговоры о важном» станут частью образовательной программы детских садов

С нового учебного года федеральный проект «Разговоры о важном», уже знакомый школьникам, будет апробирован и в группах детских садов по всей России. О деталях нововведения в интервью RuNews24.ru рассказала заведующая одним из дошкольных учреждений Мария Казикина.

«Управление обучением в детском саду станет более системным благодаря введению занятий, направленных на развитие эмоциональной интеллигенции у детей», — считает Казикина.

По словам эксперта, программа нацелена на формирование у дошкольников уважения к окружающим и первичного понимания гражданской идентичности. Мария Казикина добавила, что тематика занятий будет включать такие фундаментальные понятия, как семья, дружба, природа и культура, а подача материала будет адаптирована для самого юного возраста через игровые форматы.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе рассматривается инициатива от фракции ЛДПР, направленная на изменение расписания школьных занятий. Для поддержания здоровья учащихся, раскрытия их креативных способностей и тесного взаимодействия с семейными ценностями было выдвинуто предложение: перенести начало уроков на 9 утра и перевести школы на пятидневный учебный график.