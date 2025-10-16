Родителям рассказали, когда нужно обязательно посещать собрания в школе

Посещать родительские собрания в обязательном порядке требуется лишь в той ситуации, когда у ребёнка возникают серьёзные трудности. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

Если мамы и папы оставляют без внимания приглашение школы, то сведения о неблагополучии могут быть перенаправлены в органы, уполномоченные решать подобные вопросы. Эксперт пояснил, что тематика подобных встреч бывает разной, и некоторые аспекты способны заинтересовать лишь часть взрослых, тогда как остальным эти сведения могут оказаться не нужны.

Специалист добавил, что в настоящее время существует множество современных способов связи, включая школьные чаты в мессенджерах, официальные сайты и различные образовательные платформы.

«Форм общения много, и не стоит придавать собраниям излишнее значение. Чётких правил о периодичности собраний не существует: это внутреннее дело школы, которое должно оставаться на усмотрение учителей и администрации без федерального регулирования», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсуждают возможность запрета на использование мобильных телефонов школьниками в учебное время. Постоянное отвлечение на смартфоны во время уроков снижает эффективность обучения. Данная инициатива предлагает системное решение, поскольку рассчитывать на сознательность школьников в этом вопросе не всегда возможно.