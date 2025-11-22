Поступить в российские школы смогли только 19 процентов детей мигрантов

Лишь 19 процентов детей мигрантов смогли преодолеть барьер для поступления в российские школы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии для РИА «Новости» пояснил, что этот показатель отражает долю тех, кто после прохождения двух ключевых этапов — предоставления документации и проверки уровня русского языка — успешно подтвердил свою готовность к обучению.

В рамках Всероссийского совещания с региональными министрами Рособрнадзор обратился к регионам с высокой концентрацией заявок от иностранных граждан. Цель обращения — сбор передового опыта по организации тестирования и процедуре зачисления в образовательные учреждения.

Руководитель ведомства также отметил, что сейчас начинается углубленное исследование этого вопроса. Планируется проанализировать, как изменилась обстановка в целом — как среди самих детей, так и в школьной среде, а также какие новые вызовы возникли перед педагогическим составом.

Глава Рособрнадзора констатировал, что более 80 процентов детей, чьи родители подали документы, не смогли быть приняты. Причинами назывались как недостаточный уровень владения языком, так и некорректное оформление родителями необходимых бумаг. Стоит отметить, что обязательное тестирование для зачисления мигрантов в школы действует с 1 апреля этого года.

В России убеждены, что ситуация с отсутствием школьного образования у сотен тысяч детей мигрантов в РФ требует срочного решения через создание специальных образовательных механизмов. СПЧ уделяет особое внимание обеспечению права на образование для всех детей. Планируется подготовить меморандум для передачи в органы власти с целью разработки конкретных управленческих решений.